氣象局預估27日高溫炎熱，連帶用電量隨之提升，台電預估27日最高用電達3,770.0萬瓩，供電燈號持續亮出黃燈，這也是本周第四顆黃燈。

氣象局指出，受到西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，27日花蓮縣縱谷、臺東縣，臺北市盆地，南投縣、臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷有38度極端高溫出現的機率，建議避免非必要的戶外活動、勞動及運動。

台電預估，27日最高用電3,770.0萬瓩，最大供電能力危4,047.6萬瓩，尖峰使用率93%，預估尖峰備轉容量僅剩277.6 萬瓩，備轉容量率7.36%，亮出供電吃緊，系統供電餘裕緊澀的黃燈。

值得注意的是，從517大停電後，供電燈號除了六日用電量減少會亮出供電穩定的綠燈之外，現在平日每天都亮供電吃緊的黃燈，截至目前，已經累積8顆黃燈，代表近期供電相當吃緊，雖然有機組救援上場，但極端氣候造成用電量飆高，讓原先預測都失準。

(工商 )