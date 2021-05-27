本土疫情不斷延燒，隨每日死亡人數攀升台灣迫切需要疫苗，不少人將重望寄託美國身上，盼美國釋出的疫苗能解台灣燃眉之急。然即將卸任的美國在台協會（AIT）處長酈英傑昨日（26）卻表示，「台灣確診人數相比全世界仍算低」，暗指美國不會給台灣疫苗。港媒評論直言，酈這句話不知讓多少台灣人心碎，更戳破了「台美關係史上最好」的假象。

酈英傑昨日舉辦線上離任記者會，媒體詢問台灣是否有機會獲得美國疫苗？酈表示，台灣確診人數相比全世界仍算低，而周圍的鄰近國家近期也有疫情升溫的現象；美國所要釋出的疫苗，還在擬定分配標準，會考量接受方的確診率、接種比例、醫療體系的量能。酈更喊話，台灣在防疫出色的表現讓全世界印象深刻，尤其運用「台灣模式」有效控制疫情，「我有信心台灣這次能再次控制疫情。」

對此，香港媒體《中評社》今日評論指出，酈英傑這句「台灣確診人數相比全世界仍算低」，讓不少對美國寄予厚望的台灣人心涼了半截，因為這句話恐代表台灣獲得美國疫苗的機率並不高，就連台北市市長柯文哲也不滿表示，台灣人美國萊豬也吃了，軍火也買了，「他（指酈）的意思是你們才死11人還不算多。」

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評論表示，酈英傑的言論傷了不少台灣人的心，也戳破了美台關係的真相；美國究竟是不了解台灣，還是「見死不救」非常明顯，美國之所以輕視台灣這波疫情的嚴重性，因為美國向來只在乎自己的利益，否則也不會囤積那麼多疫苗。民進黨政府經常誇耀「台美關係史上最好」，但難堪的是，台灣亟需疫苗，美國不只迄今沒提供台灣一支疫苗，連台灣想參加WHA年會（世界衛生大會），美國也「只說不做」，僅不斷講些精神喊話，可見「現實很殘酷」。

(中時新聞網)