適逢衛塞節，馬來西亞棕櫚油休市一日；回顧近一周，馬來西亞棕櫚油主要受到豆油價格下滑拖累，加上市場擔心新冠疫情打壓需求，造成供過於求的問題，因此近一周累計下跌逾9%。

截至周二(5/25) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD)8月棕櫚油期貨終場上漲134馬幣，或約3.4%，至每噸4024馬幣（約972美元），而近月棕櫚油期貨則約漲3.3%，報每噸4371馬幣；周三(5/26)大連期交所近月豆油約漲0.3%，近月棕櫚油約漲0.09%，芝加哥期交所近月豆油約跌1.5%。(商品行情網)

(時報資訊)