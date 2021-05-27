隨美國疫情趨緩，市場預估美國下半年可望解封下，民眾消費購買力爆發，蘋果新一代iPhone13系列新機銷售可期，只要今年蘋果開始投產準備產能，國內電子相關零組件的拉貨潮有望提前啟動，新光創新科技基金經理人吳文同吳文同認為，國內電子股除半導體漲價題材外，下半年蘋果新機拉貨潮，也有助於科技股再展雄風，下半年電子股成長力道將超乎預期。

自2018年中美貿易戰開始，蘋概股動能受到制約，而緊接著2020年全球又遭遇了新冠疫情肆虐，更進一步限縮終端消費動能。但隨著歐美疫苗施打速度加快，也讓萎縮的民間消費逐漸復甦。據Counterpoint 21日公布調查報告指出，受惠旗艦機種銷售暢旺加持，2021年Q1(1-3月)全球智慧手機銷售額突破1000億美元、創下同期新高紀錄，其中蘋果iPhone 12系列更橫掃全球智慧手機銷售額1/3市佔。Q1期間全球銷售額最高的機種為iPhone 12 Pro Max、銷售額市佔率達12%，其次依序為iPhone 12的11%、iPhone 12 Pro的9%，銷售額前3大機種全由iPhone 12系列包辦，連被認為賣不好的iPhone 12 min也以2%的市占率位居第6位。4款iPhone 12機種合計拿下34%市占率。

台廠的蘋概權值股包括鴻海(2317)、和碩(4938)、可成(2474)、大立光(3008)等；中小型個股則有宏捷科(8086)、聯詠(3034)、欣興(3037)、力成(6239)、景碩(3189)、臻鼎-KY(4958)、台表科(6278)等。

(時報資訊)