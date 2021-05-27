歐股周三收於持平。儘管近期有通膨跡象，但歐洲央行官員承諾，將保持寬鬆貨幣政策。

周三泛歐Stoxx 600指數小漲0.02點，為445.22點。銀行股下跌1.05%，抵銷了旅遊休閒股的上漲1.19%。

在美聯準會官員重申鴿派貨幣立場後，歐股持續走高，徘徊在歷史高點下方不遠。而歐洲央行也有類似言論，包括現在討論縮減購債規模、為時尚早，此言論都協助歐洲地區股市的穩定。但是銀行股則因此而承壓下挫。

得益於企業強勁獲利和疫苗接種活動，市場樂觀情緒讓泛歐指數今年上漲近12%。然而路透調查策略師的預測，到今年底泛歐STOXX 600指數將達451點，僅較本周一上漲約1.3%。

英國零售商瑪莎百貨(Marks & Spencer)漲8.5%，來到近一年高價；該公司公布去年獲利下滑88%，但本財年將恢復獲利。

法國食品商達能(Danone)跌1.8%；Berenberg以該公司多數產品的難以改變低成長特性，將其股票下調為賣出評級。

Spire醫療大漲26.9%；澳洲的Ramsay醫療表示，將以10億英鎊(約14.2億美元)收購這家英國醫院營運商。

(時報資訊)