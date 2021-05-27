台灣疫情越來越嚴峻，全國三級警戒延長至6月14日，各縣市禁止餐廳開放內用服務，許多店家為了防疫都暫停營業，嚴重衝擊到民生經濟。台北市西門町知名港式飲茶金獅樓餐廳，在26日選擇包完送給聯合醫院中興院區的便當及西米露後，配合第三級防疫措施歇業至6月14日。
本土疫情嚴峻，全國縣市禁止餐廳開放內用服務，許多餐廳改推外帶服務，或是乾脆暫時歇業。有網友表示，「一堆店家現在看到客人都像看到上帝，在這樣下去，店家都要倒光，餐飲業恐怕會大洗牌」。其他網友也表示，日前去簡餐店消費，店員看到客人都快哭出來了。
有網友在PTT表示，近日疫情越來越嚴重，對於餐飲店而言可說是一大考驗，飲料店可能影響較小，因為客人多是習慣外帶，但平常多是以內用為主的店家根本是「零客人慘到哭」，許多餐廳都改推外帶優惠吸引客人。
還有網友說，現在店家只能外帶不能內用，生意差了非常多，看到客人都覺得看到上帝，再這樣下去，許多餐飲店家恐怕都要倒閉，餐飲業也會因此大洗牌。
(中時 )
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