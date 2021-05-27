國內新冠肺炎疫情升溫，為讓移工也能落實防疫並獲得疫情資訊，台中市政府勞工局至移工常聚集處，包括東協廣場、台中火車站及台中公園等地進行宣導，同時製作越南、印尼、泰國及英文等語言版本防疫文宣，並錄製語音廣播，提供雇主及店家運用，相關疫情資訊也即時更新於市府勞工局網站，呼籲大家一同做好防疫工作，度過疫情難關。

勞工局長張大春說，台中市移工人數約10萬6千多人，為全國第二多的城市，因應這波疫情升溫，為讓移工得以即時獲知相關防疫資訊，勞工局印製四國語言宣導海報，提醒移工朋友落實實名制、保持社交距離、勤洗手、不戴口罩就開罰、東協廣場自主停業請勿前往等資訊，並錄製四國語言廣播，請仲介公會提供雇主運用，以及提供台中市大眾運輸、各商圈管理委員會、公園、醫院、宗教團體等主管機關使用。

勞工局指出，自去年疫情開始以來，即主動印製勤洗手、戴口罩、保持社交距離等移工母語文字圖卡，並利用假日至移工常聚集處，如東協廣場、台中火車站、台中公園及教會等地，進行走動式宣導。

隨著近日疫情升溫，勞工局除更新宣導圖卡外，也再錄製四國語言音檔提供相關單位運用，並邀請雇主鼓勵移工加入勞動部「[email protected]移點通」，以獲得最新防疫相關資訊。

(中時 )