高雄一對父子26日確診，疫調研判是兒子傳染給父親，由於父親（案5888）足跡多，還到鳳山友人家中打麻將，疑似傳染2名牌友，快篩呈現陽性，因案5888找不到感染源，雖緊急匡列119人，但還未匡列完全，高市衛生局仍在追蹤可能接觸者與尋找感染源。

據悉，案5888是從事按摩業的60多歲男性，疑似被兒子傳染，染疫期間曾赴醫院就醫10次，還到鳳山友人家打麻將，傳染給2名牌友。衛生局表示，雖然警方已協助匡列119人接觸者，因該案尚未找到感染源，還有很大的擴散風險，後續將再進一步調查，並將追查該案是否屏東潮州傳染給牌友有關聯。

衛生局指出，案5888除了有到府服務，也在店內接觸不少客戶，還好疫調時提供客人的詳實資料，所以目前都匡列在接觸者名單中，這些接觸者目前已快篩3人，都是陰性，另該案就醫時匡列的醫護，目前快篩也都是陰性，正在等待PCR核酸檢測的結果。

(中時新聞網)