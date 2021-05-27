41歲張柏芝今年初久違回到小螢幕，上實境秀《乘風破浪的姐姐2》引發討論，過程中她曾上市場卻被拍到頂著離奇凸肚，引發懷第4胎疑雲，最近她在鏡頭前鬆口真相，坦言被稱為凍齡女神的她控制身材也有失敗的時候，直言真的是吃太多變胖，會努力減肥，至於傳聞中的「中年微胖富商」也現身，其實是她經紀人。

張柏芝過去和結婚6年的謝霆鋒育有兩子，2018年她閃電宣布生下第三胎，但孩子的爸欄位空白，引來網友狂猜是謝霆鋒、周星馳、65歲新加坡富商等，但都被一一否認。近日，四肢纖瘦的張柏芝被拍到側面看來孕味濃，小腹異常隆起，疑似懷了第四胎，她則在節目裡否認。

傳聞中的富商其實是張柏芝經紀人叮噹。（圖／翻攝自秒拍）

張柏芝最近上《讓生活好看》，自嘲在《乘風破浪的姐姐2》中其他女星都因為壓力和任務變瘦，只有她因為吃太多而發福，讓她無奈說：「懷了好久了，其實給人說一下懷孕還滿幸福，大家都抱著一個替我高興、恭喜我的心態，我覺得活在那個時刻滿好」，但發誓之後會努力減肥。

張柏芝坦言發福。（圖／達志影像）

傳聞的「神秘富商」也在節目上首度和張柏芝同框，原來他是張柏芝的經紀人，名叫「叮噹」，他無奈說：「媒體報道說柏芝跟什麼一個神秘男子、微胖中年一起，它形容的那個男的永遠都是我，但是它那個照片永遠沒有登過我，登的永遠都是另外一個人，這是有多看不上我。」他也透露跟張柏芝很有緣分，先前張柏芝很少跟大陸的工作團隊接洽，接到通知後，公司裡的人都不敢接下當張柏芝經紀人的工作，以為她很難搞，而叮噹接下這任務後才發現張柏芝私下人很好，沒有媒體說的這麼可怕，兩人一合作就是10年，可見相處融洽。

(中時新聞網)