媒體報導，指揮中心本月13日針對有萬華足跡的民眾，「無差別」發送60萬封細胞簡訊，並要求電信業者從這60萬人中分析找出「萬華高風險族群」進行健保卡註記。指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，健保卡註記主要是提醒醫療院所在民眾就醫的時候做出更好的判斷與診療，加速轉診或轉檢的，這是防疫非常重要的一環，希望社會各界不要誤解。

根據報導，5月16日的「萬華地區高風險族群註記專案會議」紀錄，會議主席陳宗彥裁示：「有關4月20日至5月15日，曾在萬華地區出現之『60萬人』，請指揮中心資訊組將其『手機號碼』提供中華電信大數據中心分析，並初步分類如下，後續並提供衛生福利部中央健康保險署，進行『健保卡註記』；針對曾經出入高風險地區之『外籍人士』，請分析其『手機瀏覽網頁』及『曾經活動地區』，以發簡訊及下廣告兩種方式，雙管齊下提醒，留意自身健康並即時聯絡衛生單位。」

陳宗彥今天解釋，防疫上遇到大規模的風險，我們都是透過數據分析去找出潛在風險，如果大家還有印象，去年鑽石公主號事件，我們也發過一次細胞簡訊。

陳宗彥說，這次萬華高風險狀況，我們經過兩次的數據分析，一次是六十萬的細胞簡訊通知，提醒民眾注意自己身體健康；第二次是再分析出更具風險的對象，有將近十五萬通知再次提醒。

陳宗彥指出，至於健保卡註記一樣是比照過去從國外回來的旅遊史註記，主要是提醒醫療院所在民眾就醫的時候做出更好的判斷與診療，加速轉診或轉檢的，這是防疫非常重要的一環，希望社會各界不要誤解。

(中時 )