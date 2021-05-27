前往費城人踢館的巫師，最終95比120慘敗在七六人的手上，系列賽0比2落後。巫師當家球星韋斯布魯克手感欠佳，而且在第四節還扭傷了腳踝，沒想到卻在走回休息室的時候卻被七六人球迷從觀眾席上扔了一把爆米花，韋斯布魯克瞬間暴怒，差點動手打人，幸好被隊伊和保全人權勸阻，沒有釀成大禍。

巫師此役一路敗走，尤其是決勝節更被拉開到20分以上的差距，即便畢爾攻下了33分也無濟於事。

生涯第四次單季有場均大三元數據的韋斯布魯克，此役手桿奇差無比，10次出手僅命中2球，10分、6籃板、11助攻。然而雪上加霜的是，韋斯布魯克在第四節還傷了右腳踝，加上球隊大幅度落後，原本就心情非常不爽，沒想到又碰到被七六人球迷羞辱，韋斯布魯克瞬間怒火沖天，立刻就要衝向觀眾席上毆打該名球迷。

好在旁邊的隊醫以及現場保全人員將韋斯布魯克抱住，才沒讓衝突進一步擴大，七六人也隨即做出處分，將該名球迷驅逐出場。

恩比德22分、7籃板、3助攻，班西蒙斯22分、9籃板、8助攻的準大三元成績單，托必亞斯哈理斯19分、9籃板，寇克馬茲13分。

(中時 )