超商雙雄—統一超(2912)7-ELEVEN及全家(5903)搶攻宅經濟商機，其中7-ELEVEN提供逾10款有機蔬果箱、御料小館全新配菜 居家自「煮」一站購足，全家便利商店則與「玉美生技」合作，推出每日限量500箱蔬菜箱，只要在「全+1行動購」購買，即可宅配到府。

本土新冠肺炎疫情延燒，宅經濟及自煮商機湧現，統一超及全家分別推出各式生鮮採買組合，其中統一超7-ELEVEN因應防疫期間消費者傾向就近採買，計畫性補貨、每日變化菜色的需求，即日起於i預購推出多種組合、產地直送的有機蔬果箱，實體門市則因熱食自助區調整改為整包販售的包裝鮮食滿足民生所需；而鮮食品牌「御料小館」6月2日起新增多款異國料理、地方小吃等全新配菜，預計可創造逾百種配餐組合，提供居家防疫安心新選擇，煮婦們採買免擠賣場，到7-ELEVEN「就近買、安心吃」。

統一超表示，疫情期間外出採買民生物資講求精準快速，以降低群聚感染風險，7-ELEVEN提供豐富的生鮮商品選擇，其中觀察到消費者偏好有完整包裝的食材，7-ELEVEN於去年已將熱食自助區的地瓜、熱狗等開發成微波覆熱方便的包裝鮮食，至今已熱銷超過800萬份，近日更提供整包販售的現蒸地瓜、所長茶葉蛋、關東煮等，簡單覆熱即可輕鬆上桌，另外冷藏包裝的熱壓吐司，多達8款鹹甜口味，在家自行加熱快速方便，近日買氣也有提升。

再者，7-ELEVEN觀察到生鮮商品於住宅型商圈深受小家庭客層青睞，於超過3500間門市擴大導入冷凍雙門冰箱結構，在鄰近住宅、外島、購物不便商圈門市引進「嚴選素材鮮物」海島型冷凍冰箱，販售多達50款冷凍調理食品、海鮮與肉品；此外，為讓茹素及蔬食愛好者就近購買蔬素食商品，7-ELEVEN積極擴大蔬食規模，於超過1,000間門市導入「天素地蔬」專區，部分門市更設有生鮮蔬菜專區，提供20多款具有機認證的當令蔬菜，加上多樣化的當令水果，是民眾在家附近最快速、方便、齊全的社會廚房。

在家用餐最傷腦筋的便是每日變化菜色，且疫情期間許多餐館縮短營業時間，7-ELEVEN除提供上百種微波、即食鮮食方便消費者選購，看好搭餐商機，自6月2日起將全新推出一系列主食型配菜，滿足24小時全時段用餐需求。深受市場喜愛的御料小館系列鮮食，目前商品結構涵蓋冷藏配菜及冷凍食品，整體品項數已超過30款，預期可帶動相關業績成長10%至20%以上。

全家看好自煮需求大增，全家與主打產銷履歷和有機認證蔬菜的「玉美生技」合作，推出每日限量500箱蔬菜箱，只要在「全+1行動購」購買，即可宅配到府，不用出門領取，每箱販售699元，內含14種蔬菜。

再者，疫情影響消費者飲食習慣，「全家」觀察家庭號土司對比前周銷售成長40%，顯示消費者會在前日準備隔日早餐，盡量在家吃早餐「全家」提供早餐匠土司、洗選蛋應援方案。

全家表示，防疫期間，滿足消費者自煮期望口味多變需求，「全+1行動購」每日推出近10款冷凍、冷藏、常溫、日用品等限量商品，每周約百款新品供民眾選購，除了可使用MyFamiPay線上支付外，即日起新增「全家」Fami錢包線上支付功能，消費者可訂購後就近到指定店舖取貨。

(時報資訊)