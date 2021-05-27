振興經濟提案，周三日本天然橡膠反彈收高；因日本執政黨執政官表示，計劃於10或11月編列近25萬億美元預算，以振興經濟自COVID-19疫情中復甦，受此消息激勵，大阪膠價彈升，而上海期膠也收漲，其中大阪OSE交易所指標10期貨1.5%，報每公斤255日圓；新加坡適逢衛賽節，SICOM休市，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲0.2%，收於每噸13755元人民幣。
亞洲現貨市場全面休市，因泰國和馬來西亞適逢衛賽節，橡膠RSS-3曼谷和SMR5L號吉隆玻FOB休市。(商品行情網)
(時報資訊)
振興經濟提案，周三日本天然橡膠反彈收高；因日本執政黨執政官表示，計劃於10或11月編列近25萬億美元預算，以振興經濟自COVID-19疫情中復甦，受此消息激勵，大阪膠價彈升，而上海期膠也收漲，其中大阪OSE交易所指標10期貨1.5%，報每公斤255日圓；新加坡適逢衛賽節，SICOM休市，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲0.2%，收於每噸13755元人民幣。
亞洲現貨市場全面休市，因泰國和馬來西亞適逢衛賽節，橡膠RSS-3曼谷和SMR5L號吉隆玻FOB休市。(商品行情網)
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