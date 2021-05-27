從電動車製造成本來看，電池就占了約30％，其次才是驅動系統20％左右，也就是說超過三分之一的成本來自動力電池。除了電池成本偏高之外，電動車也有一半重量是來自本身電池，若電池重量少一半，車子續航力道至少可增25％。故如何讓電動車電池輕薄短小外加高貴不貴，儼然成各國研究重心。

韓國電動車電池製造業者，也正在增加在歐洲和美國的投資。以LG集團的LG Energy Solution來說，從2016年到2025年，累計投資超過6.7兆韓元擴大在中歐波蘭研發製造。此外，從2018年到2025年，也投入2.3兆韓元擴大在中國大陸南京設備。因此，LG Energy Solution計劃增加在中國大陸，歐洲，還有美國以及韓國本土的產能，希望到2023年時總發電量能達到260 GWh。

韓國同業三星SDI，在2019年投資中歐匈牙利5,600億韓元，為擴大電池產能，2021年的產線投資額可望達到9400億韓元。至於SK集團的SK Innovation，也正計劃在匈牙利建立另一座發電規模為30 GWh的電動車電池工廠。

另外，中國大陸的電動車電池業者，也不落人後地增加投資歐洲。

寧德時代正在德國愛爾福特（Erfurt）建造第一家海外電池廠，計畫於2021年投產。與賓士汽車有合作關係的孚能科技，也正在德國的比特爾費爾德沃爾芬（Bitterfeld-Wolfen）建廠。

除了孚能科技外，賓士的EQS純電能電動車，已於2020年8月與寧德時代簽約電池開發計畫，並預計將在2021下半年推出。

根據市調機構SNE Research數據，到2020年代，目前全球市占第一的中國大陸寧德時代，電池產能可望增加7倍，高達990 GWh。至於排名第二的韓國的LG Energy Solution，預估也可增至815 GWh。

(時報資訊)