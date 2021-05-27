1.世界先進(5347)：全球8吋晶圓荒，積極擴產搶市，外資、投信連日買超，今早股價力守高檔。
2.官田鋼(2017)：昨外資轉買超882張，激勵今早股價強攻漲停，躍過5日線、月線。
3.海光(2038)：昨外資大舉買超1109張，激勵今早股價頻頻觸及漲停，飛過月線。
4.彰源(2030)：昨外資轉買超1307張，盤初噴量漲逾5.5%，拿回月線。
5.永豐餘(1907)：產業景氣熱，本土買超不停歇，昨外資也轉買超，今早股價漲近3%。
6.台耀(4746)：防疫概念股發燒，股價自60元附近一路攀揚，今早亮燈觸頂，重返百元俱樂部。
7.雃博(4106)：呼吸治療器需求隨本土疫情攀揚，股價連兩日亮燈漲停，來到相對高檔區。
8.逸達(6576)：前列腺癌新劑型新藥獲美藥證，開盤跳空鎖漲停，一舉躍上百元大關。
9.聚隆(1466)：防疫產品貢獻增，今年營收獲利呈逐月成長，昨獲外資買超1872張，早盤大漲逾半根停板，站上20元及5個月高點。
10.云辰(2390)：昨獲外資買超9933張，延續昨日強攻態勢，早盤逆勢大漲7%，改寫逾5年高價。
11.裕民(2606)：運量需求穩揚，樂看散裝景氣，早盤強漲逾3%。
12.矽力-KY(6415)：受惠LED照明Q2量價齊揚，股價翻紅高漲逾6.5%，再拚前波3675元高點。
13.健和興(3003)：啟動第2季漲價，全年業績拚兩位數成長，晨盤力漲逾4.5%。
14.宅配通(2642)：宅經濟超給力，早盤再衝上70.8元漲停，連5日刷新高價。
15.大田(8924)：今年毛利率可望維持高檔，早盤勁揚6%，改寫前高。
16.奇鋐(3017)：伺服器需求助攻，Q2營收將戰新高，早盤重返7字頭。
17.華新(1605)：6月不銹鋼盤價續漲，早盤挾量漲逾3%。
18.鈺齊-KY(9802)：三大法人昨轉買超，早盤續漲約2%。
(時報資訊)
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