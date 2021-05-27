美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少166.2萬桶，超出市場預期的減少105萬桶。汽油庫存減少174.5萬桶，超出市場預期的減少61.4萬桶。餾分油庫存減少301.3萬桶，亦超出市場預期的減少190萬桶。

2.美國原油庫存下滑速度超乎預期，使投資人對原油需求前景更加樂觀，抵消了伊朗原油出口可能解禁的負面消息，周三國際油價連漲第4個交易日，並再創下一周新高。紐約7月期油收漲0.2%，為每桶66.21美元。倫敦布蘭特期油收漲0.3%，為每桶68.87美元。

3.日本疫情嚴竣、經濟前景堪憂，日圓表現疲弱，以及投資人對聯準會可能即將開始討論縮減寬鬆貨幣政策的預期升高，周三美元指數反彈，為本周來首見。尾盤美元指數漲0.4%，收復90大關。美元兌日圓漲0.3%，漲破109日圓。紐西蘭央行暗示可能在明年9月升息，紐元兌美元大漲逾1%。投資人將密切關注本周晚些時候公布的4月份個人消費支出（PCE）物價指數。

(時報資訊)