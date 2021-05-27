不鏽鋼盤元大廠華新麗華6月不鏽鋼盤價持續開高，300系產品每公噸大漲1.2萬元，也將採取限量供應；這次大漲主要是原物料價格持續攀升，加上中國大陸取消部分鋼鐵產品出口退稅推波助瀾。預計不鏽鋼上游燁聯(9957)、唐榮(2035)6月盤價也將再開高，每噸上漲上看萬元，下游廠也將跟漲助益營運。

華新26日開出6月盤價，300系每公噸調漲1.2萬元，316附價每公噸調漲3000元，400系和204系每噸各上漲4000元等。華新表示，因中國大陸取消出口退稅，鎳、鉬、廢鋼等原料價格持續上揚，加上生產面遭遇用電調度、久旱缺水和疫情的不確定性，使鋼廠面臨相當大的經營壓力。考量目前上下游在手訂單仍充裕，為了確保對客戶的承諾，6月盤價將採限量供應。

華新麗華昨(26)日開出6月內銷盤價全面大漲，其中不鏽鋼盤元300系漲幅達到每公噸12,000元，市場認為，後續將開盤的板材上游鋼廠走勢，也是大漲格局。

從原料面來看，5月以來的鎳均價在17,000~18,000美元之間，較4月16,300~16,400美元高，讓不鏽鋼價格受支撐，除此之外，中國大陸取消出口退稅才是最有力道的影響；因為從中國確定取消退稅之後，造成印尼青山鋼捲對台買家報價飆漲之外，轉單效應讓國內不鏽鋼業者外銷接單十分暢旺，也讓上游鋼廠內銷接單滿載。

據下游業者指出，以往中國大陸不鏽鋼出口報價都比較低，如今少了中國低價競爭，外銷接單價格較持穩，自5月以來，此效應持續發酵中。預估國內上游板材大廠燁聯開盤，每公噸可能將上調8,000~10,000元。

今年隨著鎳價持續上漲的趨勢，不鏽鋼廠第一季獲利可圈可點；第二季鎳價逐步回穩上升，不鏽鋼上游大廠燁聯、唐榮5月盤價開高，雙雙調漲內外銷盤價格，主力產品300系內銷均漲2000元；隨著鎳價上漲，不鏽鋼價止跌回升，重回漲勢，有利下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第二季持續獲利。

不鏽鋼冷軋精密薄板大廠運錩受惠於大陸需求好轉，第一季營收25.32億元，創單季新高，年增率58.93%；第一季稅後淨利1億元、年增215%，每股稅後淨利為0.65元。運錩自去年第三季起轉盈，連三季獲利且逐季成長。

彰源第一季淨利約1.25億元，每股淨利0.45元；第二季鋼市續旺，公司自結4月單月淨利8200萬元，每股淨利0.29元。

受惠鎳價帶動鋼價上揚，不鏽鋼板及鋼管廠允強(2034)第一季毛利率上升至12%之上，稅後淨利為近6季高，EPS 0.45元。隨著鎳價續升，不鏽鋼價看漲，且供需開始趨向供不應求，整體鋼市體質好轉，公司今年營運可望同步比去年成長。

允強表示，整體產業氛圍隨著中國大陸五月宣布取消13%出口退稅後出現變化，因中國出口減少有助市場供需狀況；法人表示，隨著鋼市體質有望明顯好轉，可望推動允強後續毛利率、獲利逐步走揚，全年獲利可望比去年增長。

(時報資訊)