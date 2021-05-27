洋基本季深受傷兵問題影響，絕大部份還是野手，歐多爾(Rougned Odor)、賈吉(Aaron Judge)、托瑞斯(Gleyber Torres)、史坦頓(Giancarlo Stanton)都曾進入過傷兵名單，這讓本季洋基戰績始終起伏不定，另外在投手部份寇爾(Gerrit Cole)依舊神勇，目前已拿下6勝，自責分率僅1.81，是他們不動王牌，而在前幾天克魯伯(Corey Kluber)投出9局無安打比賽震驚眾人，不過今天馬上傳出壞消息。

昨天克魯伯依舊先發上陣，不過失分後又加上傳出身體不適，導致他投了3局就下場休息，而經核磁共振檢查後發現他右肩膀肩胛下肌拉傷，預計至少缺陣長達兩個月，這對洋基無疑是晴天霹靂，畢竟克魯伯才剛找回身手，投出本世紀洋基首場無安打比賽，結果不知道是否過於疲勞才導致受傷，前賽揚獎投手再次陷入傷病危機。

克魯伯本季初表現並不佳，感覺還未適應新球隊，曾受過大傷的他也在慢慢找回投球節奏，目前他拿下4勝3敗，自責分率3.04、每局被上壘率1.20，共計53.1局投球送出55次三振，近況其實相當不錯，但就在最關鍵的時候他又受傷了，這讓洋基的先發輪值出現大麻煩，目前輪值為寇爾、蒙哥馬利(Jordan Montgomery)、泰隆(Jameson Taillon)、赫曼(Domingo German)等人，若克魯伯受傷得再找一位輪替。

目前寇爾表現最佳，蒙哥馬利2勝1敗自責分率4.07，泰隆1勝3敗自責分率5.06，赫曼4勝2敗自責分率3.05，就成績而言赫曼較能暫時擔任二號先發，其他兩人表現都不太穩定，失去克魯伯等於失去穩固前三號先發位置，而這個位置由誰來接替想必會讓洋基球團傷腦筋。另外洋基災難還沒完，球隊一壘手、去年全壘打王渥特(Luke Voit)被診斷出右側斜腹肌2級拉傷，也馬上被放進傷病名單中。

(中時新聞網)