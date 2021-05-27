劉鶴與美國貿易代表戴琪通話 10:202021/05/27 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國商務部表示，5月27日上午，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，與美國貿易代表戴琦(Katherine Tai)通話。 中國商務部表示，雙方本著平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。 下任潛艦國造小組召集人 劉志斌呼聲高 持續擴大電動車版圖 富智康擬與Stellantis結盟 (工商 ) #劉鶴 #美國貿易代表 #通話 #中國商務部 #戴琪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 急買菜防疫卻忘戴口罩 張麗善到斗南菜市場發口罩 10:452021/05/18 寶島 拜登出訪前夕 歐盟、美國同意鋼鐵關稅爭端先暫停 00:022021/05/18 財經 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 王毅歡迎以巴 直接赴陸談判 04:102021/05/18 國際大事 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 照護確診輕症 方艙CP值高 04:102021/05/18 話題觀察 京城銀董座戴誠志看好台股再站回萬七 11:132021/05/18 財經 拜登與尼坦雅胡通話 支持以巴停火 09:492021/05/18 國際 《國際經濟》歐美同意貿易休兵 歐盟擱置報復性關稅6個月 10:352021/05/18 財經 財經熱門新聞 MSCI盤後生效 當心爆量甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 小英總統看到了嗎？民眾消費信心驚爆大崩潰 - 財經 - 工商 因工作染疫算職災 勞動部：醫療期間薪資必須照給 - 財經 - 工商 航運老大超狂目標價曝 網揭驚天陰謀：出貨這2檔 - 財經 拒買陸疫苗恐陷窘境 謝金河：這家外媒報導台灣偏負面 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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