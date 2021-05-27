中國商務部表示，5月27日上午，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，與美國貿易代表戴琦(Katherine Tai)通話。

中國商務部表示，雙方本著平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

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(工商 )

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