中國商務部表示，5月27日上午，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，與美國貿易代表戴琦(Katherine Tai)通話。

中國商務部表示，雙方本著平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

(工商 )