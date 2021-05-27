COVID-19疫情持續升溫，全台灣升級為三級疫情警戒，教育部也宣布全國各級學校停止到校上課延長至6月14日，並採行居家線上遠距教學。為協助老師們順利進行遠距教學， ViewSonic自5月17日起迅速啟動「每晚七點停課不停學」線上直播課程，於ViewSonic創新教室、每天晚上七點開始，邀請專業講師分享遠距教學實戰經驗，截至26日已超過30萬點閱。

此外，也特別宣布以學校名義申請myViewBoard學校版，全校師生即可長期免費使用，若教師於6月30日前完成申請myViewBoard個人進階版，也可延長免費使用一年。

ViewSonic董事長朱家良表示，去年3月全球疫情爆發後，我們要求每位員工都要幫助至少一位老師，解決他們遠距教學的困境；同時，我也重回第一線，走訪全台校園，舉辦了數百場數位教學研習，傾聽學校和老師的痛點，並根據老師的回饋共同開發一套結合線上與實體的遠距數位教學平台。感謝台灣在全球疫情強烈的衝擊下堅持了15個月，這一段時間，讓我們不只幫助了全球的老師，也有充分的準備將危機轉化為轉機。上週開始，台灣的疫情轉為嚴峻，我們的團隊已經駕輕就熟，運用我們的遠距教學平台每晚直播，週末也推出數位教師認證課程，培養種子教師以幫助更多的老師。未來我們會繼續與全台縣市教育局處合作，推廣複合式教學，協助全台老師數位升級培訓。」

ViewSonic自5月17日起啟動「每晚七點停課不停學」線上直播課程，每晚七點開始，邀請專業講師分享遠距教學的入門須知，以及最新數位教學工具的使用經驗。其中包括如何和學生進行分組互動、如何運用Microsoft Teams、Google Meet進行同步教學，以及針對幼兒學習、在台美語外師等特定主題說明。此外，更即時回覆老師的線上提問，協助老師解決各種遠距教學難題。

因應疫情，ViewSonic去年三月起提供台灣中小學及大專院校於疫情期間免費使用myViewBoard軟體，透過此開放、支援跨平台的環境，讓老師、學生可以不受距離與空間限制，進行遠距學習。由於全台疫情升溫，ViewSonic特別宣布以學校名義申請myViewBoard學校版，全校師生即可長期免費使用。若教師於6月30日前以前完成申請myViewBoard個人進階版，即可延長免費使用一年。

面對突如其來的停課通知、在家工作等因應措施，ViewSonic設立居家防疫懶人包專區，提供在家三大族群如何快速打造教學與工作環境的建議指南。如「在家教學族」，可搭配觸控螢幕、新推出內建麥克風的110度廣視角webcam，以及手寫液晶顯示器，讓老師遠距教學更流暢。

「在家學習族」則可使用LED投影機，透過大螢幕播放教學影片，降低眼睛疲勞、保護視力，結合內建的專業音響，打造舒適的學習空間。「在家工作族」可根據不同工作型態，選擇不同功能的螢幕，讓閱讀文件不再費力，也能提升開會簡報的工作效率。

(工商 )