日本厚生勞動省表示，日本截至21日有逾601萬人接種美國輝瑞藥廠的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，其中85人死亡，判斷目前輝瑞疫苗沒有重大疑慮，將持續接種。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省在昨天召開的專家會議上報告指出，截至5月21日共有601萬6200 多人接種輝瑞（Pfizer）疫苗，其中有85人死亡。

接種疫苗後死亡者的年齡層分布在25歲到102歲，不過有78%是65歲以上長者，死因多為腦中風或心臟衰竭。

至於死因與接種疫苗的因果關係，報告指出，因資訊不足等原因，這85例皆為「無法判斷」或「判斷中」。

另外，在接種疫苗的副作用方面，截至5月16日共有146例依國際標準判定為過敏症狀，約每接種4萬1900 次中會出現1例。

厚生勞動省指出，依上述數據判斷，目前輝瑞疫苗沒有重大疑慮，將持續進行接種。

(中央社)