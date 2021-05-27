【旅奇傳媒/記者-張偉浩】「古今磅秤型式各異，道德良心始終不移」這是一進源順芝麻觀光油廠會看到的斗大標語，也是創辦人吳武雄的信念努力以製造對人體健康有益的產品為目標，即便在盈虧時期，也不受利潤誘惑，有所改變。加上發現夫人頸部脊椎長了腫瘤，並受了「食物是最好的醫藥」一書的啟示，以及抗癌鬥士李秋涼的協助之下，把生機概念導入油品產業，研發出全國首創已催芽冷壓芝麻油萃取技術。源順產品多年前曾通過消費者文教基金會抽驗，更轉型為觀光工廠，直接對消費者深度解說健康用油的觀念，懷著感恩的心，更加堅定信念回饋社會。

堅持使用好的原料 寧願少生產也不願屈就

源順製油位於雲林土庫，以生產「冷壓芝麻油」為主，為了能讓民眾了解芝麻油的好處以及製油過程，成立源順芝麻觀光油廠，門市部份除了多款油品，現場還有許多芝麻健康產品可以購買，館內主要分為4大區域：源順故事區、油品知識區、芝麻文化區及芝麻小試DIY區，是大小朋友寓教於樂的好場所。

源順芝麻觀光油廠主任歐俊聰表示，源順堅持使用最好的原料，製作出最好的食用油，如果沒有優質的原料，寧願少生產，也不願意銷售不合規格的商品，其中包括新鮮度、黃麴毒素、農藥殘留，並須通過檢測才能進入製程。

早年大賣場初改變通路業生態後，部分廠商不顧消費者健康，以添加劣質油在市面上惡性競爭，讓源順在經運上倍感壓力。甚至有大賣場直接找源順洽談，希望能生產廉價的混合油品或幫忙代工，但都沒有被吳董事長接受，一直堅持為消費者把關。

與抗癌鬥士李秋涼合作 利潤捐給華光智能發展中心

1996年初，一位因罹患癌症，開始生機飲食來抗癌的李秋涼老師，透過新竹關西華光智能發展中心找到了吳武雄，她替癌症病患向吳武雄請託，希望能製作適合癌症病患食用的油品。

李秋涼因為罹患癌症，對於用油特別小心，多年來癌症病患只能食用國外進口的冷壓橄欖油，但進口油品價格貴、還含有腥味，台灣人吃不習慣。就此機緣下，源順研發了已催芽的冷壓芝麻油，將芝麻炒熟後，先冷卻再擠壓，最後化作一瓶透亮的琥珀色芝麻油，可以涼拌，味道不油不膩不燥熱，只有滿口的芝麻香氣。雖然因為冷卻使得出油率變小，成本提高，但基於對癌症病患的關懷，源順將利潤依照比例捐給華光智能發展中心，讓芝麻香味中更多了對社會關懷的真情感。

獨家販售已催芽冷壓芝麻油 歡迎旅客網路下單

單源順運用獨家催芽技術，保持溫度與濕度的控制，讓芝麻催芽後，提供人體優質的營養。歐俊聰指出，將芝麻催芽，必須找到最適合的催芽程度，因為催芽過程中，不新鮮的芝麻孵不出芽來；催芽過度，將氧化、口感不佳，對身體形成不必要的負擔。因此推出的「已催芽冷壓芝麻油」是市面上買不到的產品，只有源順才有，疫情期間雖然門市還有在營運，但歡迎旅客運用網路購物平台下單，協助台灣度過疫情難關。

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(中時新聞網)