來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲，不僅擁有亮麗外型、火辣身材，還彈得一手好琴，常在社群分享生活點滴的她，近日曬出居家打game火辣照，下身只穿性感小褲褲，露出渾圓蜜桃臀，好身材讓網友眼睛大吃冰淇淋。

李元玲近日曬出居家照，只見她專心打遊戲，穿著短版上衣的她，下半身僅穿性感內褲，露出渾圓蜜桃臀，完美S曲線一覽無遺，另外，前天她也曬出健身短片，雖然身材纖瘦，但仍輕鬆舉起相當有重量的啞鈴，而她前傾時，超兇上圍依舊堅挺，好身材讓人稱羨不已。

李元玲身為國際鋼琴家李雲迪的弟子，不僅琴藝精湛，平時愛健身的她，也練出火辣好身材，身高170公分的她，體脂只有12%，宛如真人版娜美的性感身材，被譽為鋼琴界的性感尤物，

不過人紅是非多的她，日前因在直播節目中，不堪彈琴技巧被批評，失控暴走離場，引發外界兩極評論，後來又遭電影監製兼導演李建興大爆她愛遲到，才會被電影公司封殺。

對此，李元玲不甘示弱反擊，自爆被李建興逼陪睡，她不願服從，才會導致雙方鬧翻關係破裂，不過之後貼文隨後遭到刪除，她又重新發文表示，年輕時習慣我行我素，更不懂得圓滑，也得罪了人，但她確實是無心的，強調封殺一說不是真的。

(中時新聞網)