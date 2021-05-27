新北市議員張志豪接獲中和工業區民眾陳情。（張志豪服務處提供）

新北市議員張志豪接獲中和工業區民眾陳情。（張志豪服務處提供）

新北市議員張志豪昨（26日）晚接獲中和某工業區上班的員工陳情，指某電業公司有篩檢結果為陽性的確診者，但老闆還是要全公司員工照常上班，讓員工和工業區的上班族人人自危。張志豪向新北市長侯友宜喊話，中和已是高風險熱點區，區內產業多是製造業，工業區聚集大量員工，抗疫防線恐怕因公司負責人便宜行事，以致防疫失守，不可不慎，市長務必正視並立即查處，同時建立跨局處通報機制。

據陳情人表示，工業區內鄰近的公司聽聞此事，已引起高度恐慌，大家非常擔心疫情會從這裡蔓延開來，令人痛心的是，該公司員工後來PCR檢測結果為陽性確診後，公司竟然息事寧人，既沒有採取相關必要處置，也沒有立即自行進行疫調，匡列可能的接觸者，進行隔離檢疫措施，而是被動的等待衛生局的通報和疫調。

陳情人説，因為現在中和的確診者真的太多了，衛生局沒辦法即刻進行疫調，以致公司就被動的等待，反正衛生局現在沒有匡列，我自然不用請員工休假，所有人還是照常上班，這樣的結果將令人難以想像，像中和這麼多科技園區，大家長時間身處密閉的工作場域中，病毒蔓延將一發不可收拾。

張志豪表示，基於保護吹哨者的責任，答應要為他們發聲，也請衞生局速查此一確診個案，同時盡速匡列所有可能接觸者。

張志豪要求，防疫視同作戰，為避免再次發生相同情況，市府要立即由衛生局、經發局及勞工局建立一個通報聯繫機制，也就是由衛生局主導，結合經發局及勞工局，除了保護吹哨者，同時保障勞工免於受到疫情的恐慌和疑慮。

(中時 )