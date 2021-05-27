當年男神東出昌大與渡邊謙女兒杏因戲結緣並結婚，婚後生下雙胞胎女兒與一個兒子，本是人人稱羨的愛侶，不料2020年男方爆出與小9歲女星唐田英里佳搞不倫，且當時已偷偷交往3年，同年7月兩人離婚，東出昌大沉寂一時，但在朋友支持下，他漸漸回歸演藝工作，不料如今傳出，東出昌大到現在都沒給過贍養費，且提出的金額低到讓人無法置信，此事被報導出來後，東出昌大被日本網友罵翻。

東出昌大與杏本被認為是「演藝圈模範夫妻檔」，還生了3個小孩，婚姻幸福，不料男方去年爆出在老婆懷孕時，跟小9歲的唐田英里佳外遇，且不是一時，而是女方還未成年就在一起了，事情爆出後，唐田透過經紀公司道歉，強調不再犯，但清譽難以挽回，工作行程全被砍，難以谷底翻身。

至於東出昌大，他則被全民批為渣男，不過消沉一陣子後卻得以復出，去年4月他出席記者會，逃避不了被詢問感情問題，被問「比較喜歡杏或是唐田？」，東出昌大不但回答了，還直白表示：「我的答案會傷害老婆」，這回應讓眾人驚呆，但這還不是他「渣」的唯一事蹟。

據日媒《NEWSポストセブン》報導，杏與東出昌大離婚後，3名子女由女方獨力撫養，目前杏住在東京，雙胞胎已經4歲，么兒則是3歲，雖然簽字離婚了，但撫養費的問題，似乎沒有解決，據知情人士爆料，東出昌大到現在還沒付過錢，且當時他還提出，一個小孩每月給1萬日幣(約新台幣2550元)，算算3個小孩的贍養費一個月還不到8千，更扯的是，他至今還沒給過。

據悉，杏對此感到傻眼與無奈，雖然知道東出昌大因不倫戀眾創演藝事業，工作比過去少了很多，經濟上比較困難，可理解他的處境，不過仍覺得要求只給這個金額真的很誇張，覺得跟錢的多寡無關，而是感受不到東出昌大做人父親的誠意，這也是至今他們在孩子撫養問題上遲遲無法協議完成，杏為此備受打擊，日媒更在報導尾聲狠酸，對曾身為一個成功演員的東出昌大來說，這樣的金額，「會不會太寒酸了？」。

(中時新聞網)