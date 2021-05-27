前高雄地檢署檢察官陳正達與前調查局調查員蔡俊士，被控2002年共同包庇業者以貨櫃走私大陸香菇來台，案件纏訟12年，最高法院2017年依公務員包庇走私罪判處陳正達7年6月確定。陳正達已獲准假釋，近日可出監。

至於被判刑8年4月的同案被告蔡俊士，因先入監服刑，已於去年6月即獲假釋出監。

這起案件曝光，主要是走私集團成員許姓男子在2003年被捕後因懷疑遭人陷害，他在市警局拘留所輕生未遂，檢方進行調查，發現陳、蔡2人利用偵辦走私槍械案件圖利業者，其中蔡俊士另被控偽造檢舉人筆錄部分，被依使公務員登載不實罪判刑1年2月定讞。

陳正達與蔡俊士在2002年9月19日，明知高雄港有2只貨櫃內有大陸走私香菇，他們卻以查緝槍械案為由，要求海關「配合免驗或簡易放行，以利日後偵查」，海關因檢察官指示未查扣，陳、蔡讓業者獲得不法利益100萬元。

2016年高雄高分院更四審痛斥陳正達、蔡俊士包庇走私，玷辱官箴並破壞司法追訴，及國家審判權的公正行使，且2人犯後均未能承認錯誤，並無悔悟，將他們各判刑7年6月。

案經上訴，最高法院2017年1月駁回2人上訴，全案定讞。陳正達被判7年6月徒刑確定，入監服刑，另蔡俊士則經高雄高分院裁定應執行徒刑8年4月。

法務部矯正署5月21日核准陳正達假釋案，另高雄高分院也已裁定陳正達付保護管束，預計陳正達本周內即可出監。

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