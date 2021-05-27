大陸4月份規模以上工業企業利潤年增57％，延續較快增長態勢。受市場需求改善、大宗商品價格上漲等因素推動，上游採礦業利潤增長明顯加快，原材料製造業較快增長。

華爾街見聞報導，大陸國家統計局27日公佈資料顯示，大陸4月份規模以上工業企業利潤年增57％，前值92.3％，工業企業利潤延續較快增長態勢。

2021年1—4月份，大陸全國規模以上工業企業利潤總額為人民幣（下同）2.59兆元，年增1.06倍，比2019年1—4月份增長49.6％，兩年平均增長22.3％。1—4月份，在大陸41個工業大類行業中，39個行業利潤總額年比增加，1個行業扭虧為盈，1個行業減虧。

其中，受市場需求改善、大宗商品價格上漲等因素推動，上游採礦業利潤增長明顯加快，原材料製造業保持較快增長。有色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額年增4.84倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長4.16倍，化學原料和化學製品製造業增長2.72倍；石油、煤炭及其他燃料加工業由同期虧損轉為盈利。

此外，裝備製造業與高技術製造業利潤保持良好增勢，1—4月年增分別為90.8％、88.5％。消費品製造業利潤穩定恢復，1—4月份年增45.3％。其中，受疫苗及檢測試劑盒等防疫產品國內外市場需求大幅增加帶動，醫藥製造業利潤大幅增長80.2％。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，2021年以來，隨著大陸統籌疫情防控和經濟社會發展成果進一步鞏固，市場需求持續恢復，工業企業生產經營穩中向好，利潤總額繼續保持較快增長，企業品質效益不斷提升。

(工商 )