中國駐美國大使館網站5月27日消息，駐美使館發言人就新冠疫情溯源問題發表談話指出，近日，國際上有些人又在新冠肺炎疫情溯源問題上，玩起了政治炒作的老把戲，抹黑甩鍋言論「昨日重現」，「實驗室洩漏」陰謀論沉渣泛起。從對人類衛生健康負責出發，中方支持全面核查全球所有新冠疫情早期病例，徹查散布全球又祕而不宣的基地、生物實驗室，而且要「完全、透明、基於證據」地一查到底，查個清清楚楚、明明白白。

使館指出，去年疫情發生以來，正是由於一些政治勢力罔顧本國人民的抗疫需求和國際社會的防疫合作願望，熱衷於搞政治操弄和指責遊戲，釀成大量民眾喪生的人間悲劇。殷鑒不遠，在當前全球疫情形勢仍很嚴峻，國際社會普遍期待各國協力應對之際，有些人又開始故技重演，難道他們這麼快就淡忘了此前的慘痛教訓？難道是想看到悲劇重現？如此不負責任之舉何以面對本國人民？何以面對國際社會？何以面對人類良知？

發言人稱，關於疫情溯源問題，中方一直主張在基於事實、尊重科學的基礎上開展國際合作，以更好地應對人類未來的突發重大疫情。如果將疫情溯源的科學問題政治化，不僅很難找到病毒源頭，還會讓「政治病毒」蔓延肆虐，讓國際防疫合作舉步維艱。

使館強調，從對人類衛生健康負責出發，中方支持對全球各地發現的所有新冠疫情早期病例，進行全面核查，對某些散布全球又往往祕而不宣的基地、生物實驗室等進行徹查，而且要「完全、透明、基於證據」地一查到底，查個清清楚楚、明明白白。

(中時 )