疫情的爆發改變人類的生活模式，去年國外有很多公司因為疫情爆發而改成遠距辦公，現在台灣也面臨了相同狀況，很多人開始在家工作。因為員工實施異地上班，只能透過視訊會議來討論會交辦事項。這時候一副可靠的耳機是不可或缺，在家中可能會有吵鬧的小孩或家人在跟其他人對話或通話的聲音，因此適合辦公使用的耳機可以幫助大家擺脫這些干擾，讓大家在家也能專注於手頭的案子。

【好的遠距工作耳機必備功能】

配戴舒適、耐久戴

一般一天工作的時間為8小時，中間開會的時間短至一小時，長至三小時都有可能，而且如果需要跟很多人通話，更有可能一整天都必須使用到耳機，所以耳機的舒適度非常重要。

足夠的電量續航

如上所說，一天工作的時間基本上為8小時，所以藍牙耳機的續航力至少要能撐過完整的上班時間，盡量不要在這中間還需要幫耳機充電。因此，我們建議頭戴式和頸掛式藍牙耳機的續航力至少必須8小時以上。

麥克風清晰、無背景音干擾

因為需要跟主管、同事和客戶進行視訊會議或通話，所以耳機的收音品質必須越高越好，才能省力地說話和減少反覆確認對話內容的時間。因此，我們建議耳機配置的麥克風越多越好，單耳或單邊至少要有2個麥克風，一個進行收音，另一個則負責過濾背景音。此外，通話降噪也是必備選項之一，建議可以挑選具有cVc或ENC的耳機。

多機連線

現代人常需要多工處理，上一秒才用電腦跟主管開完視訊會議，下一秒就要接客戶電話，切換藍牙連線真的很麻煩，如果跟小編一樣是個急性子的人，應該整天都會心情不佳。這時候耳機若支援多機連線就會很方便，不需要自己在那邊按來按去，耳機會同時連線到兩個以上設備，當需要切換時，一鍵就可以轉換到正要使用的設備上。

聲音清晰

單以通話來說，人聲屬於中頻，所以耳機的中頻能夠越清晰越好，這樣才能聽清楚對方的聲音。不過，一般來說，大家不會只拿來通話，有些人會在工作時聽音樂或廣播，所以只要耳機的清晰度足夠且三頻均衡即可，畢竟能不能清楚聽到對方聲音主要還是會在對方的收音部分，我方只要耳機的音質不要太差，不會導致聲音被干擾就好。

【推薦適合遠距上班使用的藍牙耳機】

1.JLab Go Work

JLab Go Work外觀（圖／耳機人提供）

JLab Go Work 是專為工作設計的耳罩式耳機，主打的功能有藍牙多點連線、電力45小時、一鍵靜音、高清音質的麥克風，同時支援3.5 mm 有線插孔，無論是筆電、桌機、平板、手機，都可以使用這款耳機工作使用，加上45小時的常效電力，即使每天使用，也僅需一週充電一次，相當適合工作使用的耳機。同時這款耳機仍沿襲著 JLab 高CP值的傳統，有著相當多的功能，緊要不到2千元的價格即可入手，如果你預算有限，又想要一款不錯的工作耳機，這款 Go Work 值得推薦給您。

2.Apple Airpods Pro

Apple Airpods Pro外觀（圖／耳機人提供）

對於不喜歡頭戴式耳機的人，Airpods Pro是個不錯的選擇，Airpods Pro耳機本身續航力大約為4.5小時，但因為可以單耳交替使用，所以要在連續使用8小時是沒問題，Airpods Pro的通話效果在真無線藍牙耳機中是一流的，其能阻止大量的環境噪音進入語音，並具有較強的抗風能力，是一副適合商務人士的真無線耳機。同時，Airpods Pro有類似多機連線的功能，但僅限於在Apple自家設備之間無縫切換，所以如果使用的是PC、Windows系統的筆電和Android手機，就無法享用這個功能。

3.Ausounds AU-Flex ANC

Ausounds AU-Flex ANC外觀（圖／耳機人提供）

對於擔心真無線藍牙耳機容易丟失的使用者來說，Ausounds AU-Flex ANC可以讓你免於這個煩惱。有著22小時長效電力，搭配通話採用ENC環境降噪技術，實測時在室內通話非常順暢，支援主動降噪功能，可以減少外界低頻噪音干擾，能夠輕易地集中注意力在手上的事情，如果你想要有一款輕鬆掛在脖子上的工作耳機，這款耳機可以值得考慮。

(科技)