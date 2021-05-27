進入第3季海運旺季，貨櫃業者傳出再度漲價，陽明(2609)通知客戶，7月1日起將加收綜合費率上漲附加費（GRI），每40呎櫃則加收1,000美元、每20呎櫃加收900美元，使得今天貨櫃三雄再次跟大盤逆向發展，萬海(2615)一度攻頂，陽明破百元後差一檔平歷史新高，長榮(2603)漲幅超過3％。

全球前五大海運業者赫伯羅特（Hapag-Lloyd AG）日前已宣布，6月1日起從東亞到美國和加拿大運費，國內貨櫃三雄也跟進漲價。而陽明昨天再開第二槍，一個月內連漲兩個附加費，這種情況前所未見，預料長榮、萬海都可能跟進漲價。

目前美歐塞港仍然嚴重，法人今天出具陽明報告指出，預估塞港可能持續到7月底，是否緩解需視碼頭復工情況而定。

未來疫情狀況好轉，消費者可能轉往旅遊或服務性質消費，因此訂單有可能下降，但最近美零售業者因船期關係可能會提早準備聖誕節補貨，第3季供需吃緊狀況延續。

(時報資訊)