歐美陸續解封，車用電子與生活科技系統廠—元山(6275)受惠於車用及高階運算需求強勁，目前訂單已排至年底，元山表示，雖然電子元件長短料問題嚴重，但公司因採購下長單，影響有限，且公司已陸續調漲價格，加上公司在台灣及東莞均有廠區，可靈活調度生產，樂觀看待今年營運。

車用風扇與高階運算需求持續攀升，且元山因訂單多屬長單，物料多為長期供貨合約，電子產業長短料問題對元山出貨並未造成太大困擾。元山科技今年第1季合併營收達9.51億元，年成長35.96%，稅後盈餘5095萬元，年增196.71%，每股盈餘為0.74元，均創單季歷史新高紀錄；累計前4月合併營收為13.03億元，年成長24.76%。

就產品別來看，汽車電子佔第1季營收約30%、高階運算系統約佔37%、生活科技系統約佔22%，其他工業約佔11%。

元山也持續擴大車用電子產品廣度，未來將從車內電子跨足車體電子，包括：電源管理系統、輔助馬達散熱等領域，提升應用範疇。

在高階運算方面，元山表示，去年因疫情帶動宅經濟需求，今年5G布建將持續推升相關需求，未來將聚焦包含主機板、儲存硬碟等客製化組裝市場，提供散熱解決方案。

今年以來電子供應鏈深受上游半導體與塑料價格上漲影響，元山客戶多接受公司漲價反應成本，對公司毛利並無太多影響，面對中國缺工日益嚴重，元山亦將進行產線調整，東莞舊廠房同步進行招工與逐步強化自動化生產，新建塔崗廠在建廠即規劃部分自動化生產，未來將逐步提升生產效能。

元山表示，歐美陸續解封，經濟活動漸趨正常，且第2季起進入傳統旺季，目前訂單已排到明年，雖然台灣本土疫情延燒，公司除台灣廠區嚴格進行防疫，東莞廠區亦適時加入調度，可望維持順暢生產，今年整體展望樂觀。

元山訂6月21日為除息交易日，預計每股配發現金股息1.5元，最後過戶日為6月22日，停止過戶期間為6月23日到6月27日，除息基準日為6月27日。

(時報資訊)