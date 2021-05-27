工業電腦廠立端(6245)受台股劇烈波動影響，股價短線大幅修正，雖然近日已見止跌回升，公司仍決議自26日起執行庫藏股。今（27）日在台股一度下跌200點狀況下，股價仍開高持穩紅盤，最高上漲1.7％至59.7元，表現明顯有撐。

立端股價1月初觸及76.3元的16月高點，隨後於63.5～70.7元區間震盪，惟5月起受台股劇烈震盪影響急跌，17日下探51.5元，創去年4月中以來13月低點，6天急跌近22％，一舉跌破去年底發行、由台達電認購的私募可轉債轉換價55.62元。

雖然近日股價止跌回升，立端為維護公司信用及股東權益，決議自5月26日起至7月25日間執行庫藏股，預計於42～62元區間買回2000張並辦理註銷，占已發行股數1.69％，預計買回金額上限1.24億元，僅占公司流通資產2.19％，不影響公司資本維持。

此次為立端第5次執行庫藏股，前一次執行為去年3月全球新冠肺炎疫情爆發致使台股大跌，當時預計在40～60元間買回4000張股票，實際僅買回216張、總金額969萬元，買回均價44.87元，主因考量買回期間股價維持穩定，故未執行完畢。

立端2021年首季合併營收17.29億元，季減15.64％、年增11.49％，改寫同期次高。毛利率雖降至28.07％，但營益率7.83％創近8年同期高點。歸屬母公司稅後淨利1.05億元，季減28.08％、年增達45.99％，改寫同期新高，每股盈餘（EPS）0.9元，淡季表現有撐。

立端4月自結合併營收5.33億元，月減15.44％、仍年增7.55％，累計前4月合併營收22.62億元、年增10.54％，雙創同期次高。法人預期5月營收可望走揚，使第二季營運表現優於首季，但須觀察零組件缺料對成長動能影響，仍看好今年營收可望再創新高。

(時報資訊)