根據外媒報導，電動車大廠特斯拉(Tesla)可望採預付款的方式，確保晶片供應無虞，目前正與台灣、韓國以及美國的業者商討晶片供應方案，同時還傳出特斯拉考慮收購一家晶圓代工廠，因應全球晶片荒。

英國《金融時報》引述半導體界消息人士報導指出，特斯拉目前正在與台灣、韓國以及美國的供應鏈商討確保晶片供應的方案，可能採取並非產業慣例的方式，也就是將預先支付晶片費用的方式，確保晶片穩定供應無虞。而特斯拉所需的車用晶片主要在台灣與韓國製造。

消息人士還表示，為解決全球車用晶片荒，購買晶圓代工廠也是特斯拉的選擇之一，不過，因為購買晶圓廠涉及的成本高，尤其晶圓代工目前是當紅產業，要付出的代價恐怕更高，會使收購案變得很困難，因此僅處於初步階段。

特斯拉股價周三(26日)收盤上漲14.44美元(或2.39%)，收在619.13美元，距離1月25日創下的歷史新高900.40美元仍有31%的差距。

(中時新聞網)