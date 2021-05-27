校園疫情惡化，學生確診人數衝上200人。教育部公布最新統計數據，從4月20日到5月26日下午5時30分，共有210個學生確診，比前一天的163人大增47人，是近1個多月來增加最多的一次。其中本土案例200個，境外移入案例10個。

教育部表示，在210個確診學生中，包括大專校院生84人、高中生38人、國中生23人、國小生43人及幼兒園生22人。而近來增加的都是本土案例，境外移入案例一直都維持在10個。

全國教育產業總工會則發表聲明說，目前國內疫情仍舊不樂觀，若要解除第三級警戒狀態，以目前每天確診數量都在上百例以上，要在短期內恢復正常上班、上課的機率可說是微乎其微。

全教產呼籲政府下達全國「停班停課」令，公務機關維持一定辦公能量，其餘人員移動進行嚴格管控，否則無症狀感染者隨時會四處流竄，上班上課地點都可變成群聚傳染之處，唯有「長痛不如短痛」全面「停班停課」令，且人員移動做有效管制，才能有效停止病毒不斷擴散。

依目前狀況，師生都打過疫苗後，學校才可能恢復正常上課。疫苗相關事宜為指揮中心統籌規畫，但教育部表示，會視國內疫苗量能，向中央流行疫情指揮中心適時提出建議，提供第一線校護與教職員工施打疫苗，使其有更完整保護力。

(中時 )