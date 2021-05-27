匯豐控股集團周四（26日）宣布將退出美國零售銀行市場，把重心聚焦在國際銀行與財富管理業務。

該集團表示，目前在美國的148家分行當中，將關閉90家分行。至於僅剩的少數部分實體銀行，特別是財富與個人銀行業務，則會將它們重新定位於迎合國際客戶需要的財富管理中心。

匯豐集團執行長祈耀年（Noel Quinn）解釋，由於缺乏足夠規模與同業競爭，迫使他們必須做出撤離美國零售銀行市場的決定。至於在美國僅剩的分行將聚焦於國際銀行與財富管理業務，期望能對匯豐未來成長帶來重要貢獻。

(工商 )