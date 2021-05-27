今（27）日上午公布「五月份消費者信心指數（CCI）」，調查期間為5月18日至21日，國內新冠疫情警報大響之時，且股民才剛經歷台股重挫1400點的痛苦，5月CCI總數下跌本在預料當中，意外出現調查的6項分項指標全面下降，反映出民眾消費信心發生瞬間大崩潰！

CCI調查的6項分項指標，包括家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、物價水準、購買耐久財。 5月指數出現全面下降，此現象複製了去（2020）年疫情最嚴重的2月間，6項分項指標同時下跌，反映了民眾心理的恐慌，消費信心難以持續。

調查單位中央大學台灣經濟發展研究中心指出，5月消費者信心指數(CCI)調查的總數為74.88點，與上月相較下降2.4點。6個分項指標中，下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為46點，較上個月調查結果下降10.9點，經過台股大盤在1萬7千多點天量重挫後，大量套牢的民眾對於股票投資已呈現極度悲觀。

5月CCI分項指標下降幅度第二的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為41.35點，較上個月調查結果下降1.25點，反映民眾對於原本已蠢蠢欲動的物價，因為防疫居家需求而採購民生物資，民眾已進一步感受物價正在失控。

(工商 )