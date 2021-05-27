疫情指揮中心副指揮官陳宗彥27日指出，41萬劑疫苗將分兩階段配發，27日將先配發15萬劑，雙北地區以第一到第三類的人員且未曾接種者作為優先施打的對象，雙北以外的縣市，則以第一類未先施打的醫護人員，及急需公務出國接種第二劑者為優先施打對象。

第二階段，陳宗彥指出，6月10日配發26萬劑，以全國第一與第三類，未曾接種者作為優先施打對象。後續會再依疫苗的到貨再做一些滾動的調整。他也同時透露，8月底時將有1千萬劑的疫苗、6月時會有200萬劑的疫苗到來。

陳宗彥是在「全國防疫會議」會後記者會上做了上述表示。針對醫院能量、加強型防疫旅館設置不足的部分，他表示，會請地方政府再持續來建制，進行對確診患者的分流、醫療的強化。

為加速居家隔離、確定的病例後送的需要，陳宗彥表示，已請交通部協助地方政府加強防疫計程車的量能，因為接下來會有很多確診患者符合居家隔離的條件，要返家繼續做自主健康管理。

最後，陳宗彥再次提醒民眾，最近被匡列的民眾很多，詐騙電話還是有持續騙取個資的現象，除請警政單位加強宣導外，也請民眾注意不明電話的訊問。

(工商 )