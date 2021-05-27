大陸A股27日開低後持續偏弱。香港信報報導，上證指數開市報3,585點，跌7點，跌幅0.21％。深成指數開市報14,796點，漲2點，漲幅0.02％。

滬深300指數開市報5,311點，跌9點，跌幅0.17％；創業板指數報3,192點，跌4點，跌幅0.15％。

各類股個別發展，煤炭股及塑料製品股漲逾1％；水泥及石油股基本持平；造紙業跌超過2％。

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(工商 )

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