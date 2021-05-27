大陸A股27日開低偏弱 10:402021/05/27 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股27日開低後持續偏弱。香港信報報導，上證指數開市報3,585點，跌7點，跌幅0.21％。深成指數開市報14,796點，漲2點，漲幅0.02％。 滬深300指數開市報5,311點，跌9點，跌幅0.17％；創業板指數報3,192點，跌4點，跌幅0.15％。 各類股個別發展，煤炭股及塑料製品股漲逾1％；水泥及石油股基本持平；造紙業跌超過2％。 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 (工商 ) #開市 #大陸 #A股 #偏弱 #跌幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 A股三大股指開高走低 創業板跌逾1％ 10:532021/05/18 財經 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 《食品股》上海南僑今登A股 南僑笑咪咪 10:352021/05/18 財經 美企現金部位高 美股大利多 04:102021/05/18 全球財經 通膨陰影籠罩 美股收低 道瓊下跌54點 05:532021/05/18 國際 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 《美股掃瞄》通膨疑慮打壓科技股 美股小跌 08:532021/05/18 財經 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 財經熱門新聞 小英總統看到了嗎？民眾消費信心驚爆大崩潰 - 財經 - 工商 台灣內需產業瀕死 專家建議這招紓困最有效 - 財經 MSCI盤後生效 當心爆量甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 《熱門族群》航空客運見曙光 雙雄漲停先起飛 - 財經 因工作染疫算職災 勞動部：醫療期間薪資必須照給 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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