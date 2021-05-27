中市清潔隊員請防疫照顧假遭扣薪 議員要求市政府檢討相關權益

日前許多清潔隊員反應，自己因為疫情開始停課，家中孩子無法送到學校，所以自己也變成需要回到家中幫忙照顧孩子，開始申請防疫照顧假，但沒有想到清潔隊對於請防疫照顧假的勞工扣薪，今天台中市議員張彥彤及羅廷瑋於環保局中西東南區隊召開記者會，要求市政府重新檢討這個規定，不能因為疫情影響，就扣發基層勞工的相關獎金權益。

張彥彤與羅廷瑋表示，詢問過勞工局，12歲以下學童的家長，若有親自照顧學童需求，受僱家長其中一人得請防疫照顧假，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工事假或其他假別處理，亦不扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。依勞動部說明，此為防疫應變的特別措施，並非公假性質，但沒想到自己的單位卻沒有照這規定辦理。

羅廷瑋說，停課不停班是中央疫情指揮中心的決定，孩子在家需要人照顧，家長要請假來照顧孩子情非得已，因此政府應該照顧勞工權益，近來發生許多勞工投訴，也會強力要求政府維護所有勞工的基本權利照顧基層勞工。

羅廷瑋強調，桃園市政府已正式發函給環境清潔稽查大隊，公告該市清潔隊員如請「防疫照顧假及「疫苗接種假」將不扣清潔獎金及駕駛獎金，台中市長是六都唯一女性，應該更懂家中有孩子的辛勞，希望環保局應該跟進效法，讓現在疫情時刻，還在維護台中環境清潔的工作人員無後顧之憂。

(中時 )