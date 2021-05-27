【旅奇傳媒/記者-王政】為了讓推廣活動更具深度與廣度，中彰區域觀光聯盟在「食旅中彰．午茶生活節」規劃與安排記者會、午茶市集、午茶沙龍、工作坊…等活動，透過多元的模式藉此讓午茶業者能激盪出不同火花，甚至衍伸出全新的商業模式。

以午茶沙龍為例，中彰區域觀光聯盟總召集人柴俊林表示，午茶沙龍百百種，如何運用自己的優勢，並加入業者獨特的文化元素，讓消費者可以感受到店家的品牌溫暖，便是午茶沙龍的重點。透過數十場的午茶沙龍，讓所有業者願意不私藏的示範與分享，凝聚共識並碰撞出成長的契機，也為日後推廣合作奠定下深厚的基礎。

春盤裡的詩情話意 味無味打造四季午茶沙龍

味無味創辦人陳冬梅表示，華人自古注重節令食物，立春有「春盤」食俗，「春盤」源於漢代，是將春季萌生的各種蔬菜匯集，搭配麵餅皮和自製沾醬使用，春盤中的蔬菜一般都是生吃，故稱生蔬，顯示出古人早已了解到「生機飲食」的妙處。而時至唐朝，每當立春節氣時，還會舉家辦活動共食春盤，盡享時尚的養生團聚歡樂。

從現代的科學角度來看，生命的萌動都來自酵素的作用，春天尤其是身體細胞萌發最旺盛的季節，剛發芽的各種蔬菜富含酵素，也因此在這個季節享用生吃的食物，也便是最好的時機。

▲圖：味無味╱提供

也因此，味無味四季午茶沙龍以時令對應五行五色養五臟，透過食材顏色了解營養成分對身體的幫助，並從動手手作春盤開始，將自然飲食保養身體的概念帶入你我的生活日常。

味無味的午茶沙龍以春盤為主題，為了配合主題的意境，陳冬梅準備了3首詩讓大家來誦讀應景，從唐朝杜甫「春日春盤細生菜，忽憶兩京梅發時。」、白居易「歲盞後推藍尾酒，春盤先勸膠牙餳」，到宋代蘇軾「蓼茸蒿筍試春盤，人間有味是清歡」，句句都讓人神往。

其中參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷特別以閩南語誦讀，而中彰區域觀光聯盟總召集人柴俊林則是用吟唱的方式表現，同樣令人感到驚艷。 而朗讀結束後，眾人便開始體驗春盤手作與自然飲食概念分享，以春盤細生菜搭配味無味養生飲品，獨特的午茶饗宴讓與會的嘉賓都難以忘懷。

走進味無味 感受食物的真味

味無味的獨特設計與理念，也受到參與的午茶業者們驚豔。由於陳冬梅從小便在中區長大，即使在外取得卓越的工作成績，仍希望能回饋家鄉，因此人生下半場選擇義無反顧的回到從小生長的環境，開啟一個充滿禪風與文青感的健康餐廳─味無味。

店名取自於道德經第六十三章「為無為，事無事，味無味」，陳冬梅表示，無味是世界上真正的好味道，就是食物原本的真味、淡味。味無味是將老子無為哲學融入生活與飲食中，這裡的一草一木一磚一土，都有著無入而不自得之感。

餐廳的據點選在中區曾經最繁華的中山路上，這個超過一甲子年紀的老宅，在設計師與陳冬梅的堅持下，蛻變出新貌，成為好食物展現生命力的舞台。如一樓的後方，陳冬梅便打掉兩面牆，做成落地窗形式，陽光隨時隨地都能造訪，而最尾端則是以竹子覆蓋住原本冰冷的水泥圍牆，推開窗戶微風就能自在穿梭，更在餐廳裡注入一股濃厚的禪風。而二樓多功能廳則是一個寬敞的空間，一旁更設有一排長椅，窗外就是台中舊城區的美景。

味無味的名字也彰顯在餐點之中，單單從茶飲便能看出，如陳冬梅推薦的四季養生飲，讓她從工作傷神中解救出來，養身飲經過數十小時的煨悶，口感溫潤具有厚實感，很好入喉，讓人在無意之間慢慢調節、休養身體。

▲走進味無味 感受食與文化的美學真諦。 記者-王政╱攝

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(中時新聞網)