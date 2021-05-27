地方買疫苗看陳時中臉色？ 許淑華：再做政治考量全民唾棄【政新鮮】

台灣疫苗採購進度落後，執政黨拒絕向上海復星採購BNT、也不願引進中國疫苗，引發民眾討論，時力立委邱顯智今日於立院受訪表示，衛福部應該趕快幫德國BNT及其他國際認證的疫苗，申請國內核准使用的藥證，也應該盡速地多元採購疫苗，讓民眾免費施打。

立法院長游錫堃今日召集朝野政黨進行協商，討論紓困預算追加2100億相關事由。

邱顯智指出，時力的態度就是支持紓困條例延長，原本紓困只到今年的6月30日，時力會支持延長至少一年。有關紓困預算，也會支持增加2100億，以因應疫情困難。

邱顯智說，疫苗取得及施打，是能否戰勝疫情的重要關鍵，現在不論是英國、以色列的疫苗施打率都非常高，他們也已經慢慢恢復解封、回復正常生活。

邱顯智主張，現在應該要趕快把紓困經費投入採購疫苗，並讓全民免費施打，而醫護、警消等第一線人員，應列為疫苗優先施打對象。

邱顯智表示，現在衛福部核准的疫苗藥證，只有AZ跟莫德納疫苗這兩家，德國BNT或其他國際認證的疫苗，也請疫情指揮中心趕快來申請藥證，並盡速、多元採購。

邱顯智指出，疫苗施打應通盤規劃，等疫苗進來後，要如何在短時間內展開大規模施打？屆時是否要設置大型疫苗接種中心，執政黨應該要有負責任的規劃。

(中時 )