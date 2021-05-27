一名林姓女子於27日凌晨雙肩遭砍傷，一路負傷騎單車自高雄市小港區移動到鳳山區，最後倒在一間摩鐵前摔車被發現，林女初步指稱是被叔叔砍傷，但其叔叔否認。警方調查發現，林女與其叔叔發生爭執，並被堂妹砍傷，訊後將依傷害罪將其堂妹送辦。

高雄市消防局27日凌晨獲報，指稱鳳山某家汽車旅館前有一名身穿白衣的女子騎車摔傷，血染紅上衣，鳳山消防分隊及警方趕到場後，發現女子雙肩遭到劃傷，立刻協助將林女送醫，經縫合後已無大礙。警方調查時，林女一度宣稱遭到路人隨機砍傷，事後又改口是被叔叔拿刀劃傷，才帶著滿身血跡一路騎了約8.5公里。林女自稱要騎腳踏車上台北，但是騎到鳳山後卻自摔。

小港分局經過轉報，前往林女家中查訪，初步了解，林女於今(27日)凌晨1時30分許欲進入小港區的姑姑家中，因其姑姑應門時間比較久，林女突然性情大變，隨手持磚塊敲打該處鋼質大門，砸毀木質門牌及推倒盆栽、拆下不銹鋼信箱丢地上。

警方調查發現，林女在姑姑家中起爭執時，湊巧被剛入門的堂妹看到，其堂妹疑似不滿林女推倒她父親，遂從身上抽出小刀刺傷林女的雙臂，警方訊後將依傷害罪嫌將其移送法辦。

(中時新聞網)