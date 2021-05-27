中國國務院副總理劉鶴今天上午和美國貿易代表戴琪（Kathrine Tai）通話。中方通稿指，雙方同意繼續保持溝通。這是美國總統拜登就任後，中美雙方貿易代表首度通話。

中國商務部網站27日上午發布通稿指，中共中央政治局委員、中美全面經濟對話中方「牽頭人」劉鶴於當天上午，和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）通話。

通稿指，雙方本著平等和相互尊重的態度，進行坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

中美在2020年1月達成首階段貿易協議。根據協議，雙方應每6個月舉行會晤。但拜登就職後，中美雙方代表遲遲未有通話。

戴琪於5日在英國金融時報舉辦的一場線上活動中指出，她尚未與劉鶴或其他中國官員正式聯繫，但預計「短期內」會這麼做。劉鶴是中國在首階段貿易協商中的談判代表。

中國外交部發言人汪文斌6日則回應稱，對於兩國經貿關係中出現的一些問題，應本著相互尊重、平等協商的精神妥善加以解決。

拜登政府至今仍未取消美國前總統川普（Donald Trump）任內對中國實施的加徵關稅。戴琪在5日的那場活動中也指，她尊重美中貿易政策的連續性，包括首階段貿易協議的內容。

中國在首階段貿易協議裡，承諾於2021年底前購買超出2017年額度2000億美元（約新台幣5.5兆元）的美國產品和服務；並承諾處理智慧財產權保障和強制技術轉移等問題。（編輯：張淑伶）1100527

(中央社)