民眾黨發言人楊寶楨。(取自楊寶楨臉書)

疫情升溫，疫苗吃緊，南投等地方政府擬自行向大陸採購上海復星醫藥代理的德國BNT疫苗，盼中央放行，惟蔡英文總統說，政府原與BNT疫苗德國原廠一度幾近乎要完成簽約，因大陸的介入至今無法簽約。不過，有知情人士透露，上海復星其實已與BNT談妥買了1億5千萬劑的疫苗，就待大陸官方批准上市。民眾黨發言人楊寶楨昨(26日)在臉書批，「中央此時應用盡最大的努力，盡速多源頭進口疫苗，讓人民選擇要施打哪個廠牌，不需要蔡政府自行幫國人『過濾』」。

關於疫苗採購，蔡英文26日在臉書向國人說明，國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ疫苗、美國的莫德納(Moderna)疫苗，以及德國的BNT疫苗，都積極接洽採購，也順利訂購到了英美這兩支疫苗，至於德國的BNT疫苗，我們和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為大陸介入，遲延到現在都無法簽約。

而事實上復興醫藥有可能拿到很多疫苗。依據《中國時報》23日報導，北京知情人士透露，北京方面打算以批准BNT疫苗授權，要求歐盟相互承認大陸的國藥和科興疫苗，目前雖因中歐政治因素卡關，但預計最快7月應可獲得大陸授權。知情人士表示，上海復星已經與BNT談妥買了1億5千萬劑的疫苗，就待大陸官方批准上市。

楊寶楨26日在臉書質疑，德國製的輝瑞BNT疫苗，大陸擁有大中華地區代理權，我們直接去跟原廠洽談，最後破局，再回來說是大陸介入，這理由有些牽強。她說，如今，地方政府明確表達，可以向上海復星購買到輝瑞BNT疫苗，蔡總統仍強硬說要「中央統籌」；而大陸也表示願意免費捐疫苗給台灣，廠牌由我們挑選，但蔡政府卻仍在擺高姿態，到底是國人的生命重要，還是蔡政府的「意識形態」比較重要？

楊寶楨更質疑，蔡總統一直宣傳「台美關係史上最好」，AIT卻說關於疫苗分配標準還在擬定中，不過「台灣確診數低」，「暗示我們不在美國的優先名單中？所以台灣進口萊豬換絕情？」她呼籲，中央此時應用盡最大的努力，盡速多源頭進口疫苗，讓人民選擇要施打哪個廠牌，不需要蔡政府自行幫國人「過濾」，民眾有智慧做出最好的決定。

(中時新聞網)