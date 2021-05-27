香港政府昨（26日）宣布恢復郵輪「公海遊」，最快預計7月底成行，所有船員與乘客必須在郵輪行程開始前完成疫苗接種、船上有醫護人員進駐、設隔離房間。不過，香港呼吸系統專科醫生梁子超今（27日）表示，目前亞洲疫情嚴峻，加上部分患者無病徵及潛伏期長，因此要做好船員檢疫安排，認為「即使接種疫苗亦不代表不受感染」，批評港府只要求接種疫苗的船員每隔14天進行核酸檢測的措施太寬鬆。

梁子超指出，即使郵輪加大通風，仍是封閉空間，人與人接觸密集，風險仍不容忽視，一旦出現任何感染未能及時發現，可能傳播至社區，認為等待本土清零或疫苗接種率高才啟動較安全。

另外，廣東省近日連番出現確診個案，梁子超分析，廣東省目前似乎有2個傳播鏈，分別源於深圳的貨櫃碼頭及荔灣區懷疑變種病毒輸入個案，傳播鏈相對清晰，但還沒有社區廣泛爆發跡象。

至於香港是否需要收緊廣東省「回港易」，他認為若要分區處理，便要靠大陸提供資料才能評估風險，可能無法避免要使用到大陸的制度。

(中時 )