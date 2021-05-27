美國拜登政府負責亞洲事務高官康貝爾（Kurt Campbell）昨（26）日表示，美國與大陸的「交往」時期已經結束，雙方已進入「激烈競爭時期」。

拜登下令重新調查新冠病毒起源。

新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報導，又被稱為「亞洲沙皇」（Asia tsar）的美國白宮印太事務協調官康貝爾昨日在史丹佛大學主辦的一場活動上表示，美陸之間「被廣泛描述為交往的時期已經結束」，美國對大陸的政策將在「一系列新戰略規範下運作」，「主要模式將會是競爭。」

康貝爾強調美國對大陸政策轉變的主因在於大陸國家主席習近平，他提到中印邊界軍事衝突、北京對澳洲的「經濟運動」、以及大陸戰狼外交的崛起，指出這些舉動象徵北京已經轉向「強權或硬實力」，「顯示中國決心扮演一個更自信的角色。」

康貝爾還形容習近平是「意識型態強烈但也不會感情用事」，指出他「對經濟也不是非常感興趣」。

他說習近平2012年上任以來，幾乎完全拆解了近40年來的集體領導機制，稱中共政治局委員楊潔篪、大陸外交部長王毅等人距離習近平的核心圈很遠。

關於如何對抗大陸，康貝爾指出盟友將是未來幾年的核心，指出美國已經建立包括印度、日本、澳洲在內的「四方安全對話」（The Quad）工作的重要性。美國總統拜登上任後在白宮接待的首位外國元首就是日本首相菅義偉及南韓總統文在寅，「我們相信接觸一個更自信的中國，最好的方式是和盟友、夥伴、朋友合作」，「最好的中國政策就是一個好的亞洲政策。」

他說美國現在將戰略焦點、經濟利益、軍事轉向印度太平洋地區，提到美國預計下半年召開「四方安全對話」的面對面峰會，主要聚焦在中國挑戰下的基礎建設。

(中時新聞網)