疑似帶團業者貼文回應，更讓當地人氣炸。（截自臉書社團《埔里人》）

有埔里人上網怒轟，已經全國三級警戒，景點都封閉了，竟還有人到彩蝶瀑布溯溪，更何況因太久沒下雨，該溪已是全村飲用水源。豈料竟有疑似業者回應「懂得安全有叫客人戴口罩」，更讓埔里人氣炸。而南投縣政府也回應，彩蝶瀑布屬林務局南投林區管理處轄管，已協助告知該管理處處理。

有網友在臉書社團《埔里人》發文，指出已經三級警戒了，景點都封閉了，竟有人到彩蝶瀑布溯溪，何況因太久沒下雨，該溪現在是全村的飲用水源。該網友並質疑「你們戲水時有戴口罩嗎？有實聯制嗎？會成為防疫破口嗎？」，更tag埔里鎮長廖志城、蜈蚣里長黃美玉、南投縣政府，呼籲有關單位儘速暫時封閉彩蝶瀑布與觀音瀑布。

不料，貼文發出後，竟有疑似帶團業者也在《埔里人》發文回應，「彩蝶瀑布感恩感謝大家的關心，我們懂得安全還有健康，我們叫客人戴口罩，我們懂給客人的安全」，一番回話更讓當地人怒火中燒，砲轟：「現在疫情這麼嚴重，還揪團！！！你是要埔里鎮再加個案？還是要南投縣再加個案？還是你覺得全台灣的個案不夠多嗎？是要整個封山了才甘願嗎？是要霧社/淸境/廬山.....等，人/店家~完全無法下埔里補貨/看病/拿藥....才甘願嗎？山上，有人糖尿病/高血壓/心臟病/憂鬱症/慢性病患.....你是要這些人/長輩/娃兒都死在山上嗎？他們都不一定是當地的，甚至有的是嫁來這邊的，你還有沒有良心呀？不要有命賺錢，沒命花！！！」。

「林務局山屋、入山證申請、國家步道，以及所轄森林遊樂區、教育園區都封了。所以你們更棒棒？幾天前一個隱匿案情，跟山友爬山，害山友中槍。忘了？」、「說白一點，彩蝶瀑布不是你們家的，請不要打著這個名號賺錢，老實說我懷念的是你們還沒來經營雜貨店前的瀑布，至少沒有那麼多假日烤肉的人潮去污染我家鄉乾淨的水源，那是我從小長大的村子，我希望這個仙境一直都在，現在疫情嚴重，拜託你們了，不要造成破口了，感謝！」。

而南投縣政府也在埔里人貼文下方留言回應：「您好：有關台端建議封閉彩蝶瀑布及觀音瀑布一案，經查彩蝶瀑布屬林務局南投林區管理處轄管，本府已協助告知該管理處埔里工作站卓處，另觀音瀑布步道現場已請鎮公所拉起封鎖線禁止遊客進入。」。

(中時新聞網)