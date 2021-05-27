AZ疫苗即將分配地方，桃園市長鄭文燦27日主持防疫會議指出，桃園配賦1萬8千劑，其中11家急救責任醫院、聯新國際醫院機場站有1萬劑，衛生局、衛生局8千劑提供警消衛環防疫人員、基層醫療人員，因為數量有限，因此需造冊施打，這也是不得已，希望大家配合。

鄭文燦表示，中央流行疫情指揮中心配賦桃園1萬8千劑疫苗，其中11責任醫院加上聯新國際醫院機場站有1萬劑，衛生局、衛生所8千劑。桃園會根據中央的原則，第一線醫護及第3類防疫人員優先施打。

他說，基本上11家責任醫院，原來未完成施打的醫護要優先，非責任醫院部分也會由他們支援施打，約還有10幾家地區性非責任醫院有需求。另外4月11日以前打完第1劑醫護也可以進行第2劑。他補充，其他8千劑由衛生局跟衛生所執行，原則上警消衛環防疫人員、基層醫療人員施打。都將採取聯絡造冊，也到指定衛生所施打。

鄭文燦說，因為只有8千劑，勢必無法涵蓋全部，希望造冊完畢，盡快從明天開始施打。至於機場部分，這次配賦400劑，他也跟中央反映，機場從業人員有相關風險，應該酌予提高，會等第2輪或者其他管道增加。

鄭文燦也表示，桃園疫苗施打達3萬9486劑，高於全國平均值，主要是衛福部桃園醫院事件後，增加醫護施打比例，他也說，因為數量有限，需用造冊方式，讓第一線人員得到更好保護，這也是不得已的，希望大家都能夠配合。

(中時 )