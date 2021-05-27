本土疫情升溫，司法界陸續出現確診病例，新北地檢署24日宣布有書記官確診，今又指署內觀護人篩檢後確診，雖然該位觀護人25日採居家辦公，但在18日值班期間，曾在諮商室值勤，受理5名個案 。地檢署表示，5名個案與觀護人接觸時間皆未超過5分鐘，已通知個案注意身體狀況，並完成全署大消毒。

新北地檢署指出，該名觀護人、其丈夫昨日確診新冠肺炎，雖然25日後未進到署內辦公，但18日曾在地檢署第二辦公室諮商室值勤，並在戶外騎樓通風處受理5名個案，觀護人全程皆有配戴口罩，而20日至24日辦公期間，也曾與一名觀護佐理員面談業務10多分鐘，並與另一名觀護佐理員背對背整理卷宗1小時。

新北地檢署表示，該名觀護人 21日因感冒及牙痛分別有到2處診所看診、24 日下午因牙痛請假返家，署方昨得知她確診後，已立即通報所有員工，並將密切接觸者匡列，有相關接觸者也可向主管說明同意後居家自主管理，另外檢方也已通知5名個案注意身體狀況。

新北地檢署表示，地檢署17日已進行各項防疫措施，採分流上班，原則上停止開庭及到案執行，另外也在偵查庭安裝透明隔板，每日加強消毒，開庭必要者也以視訊連線偵訊優先，呼籲民眾無緊急處理事務，暫緩到地檢署洽公，降低疫情擴散風險。

(中時 )