全台疫情升溫，三級警戒更是延長到6月14日，從《大學生了沒》岀道的藝人蘿莉塔，由於錄影通告陸續被取消，讓她無奈表示：「真的完全沒工作沒收入」，對於疫情爆發後，討論度極高的獅子會，讓她不忘揶揄：「男生有獅子會能玩樂，那女生是不是該創個限女性參加的老虎會」。

蘿莉塔表示由於疫情升溫，三級警戒延長到6月14日，導致所有工作不是取消就是延後，而靠通告賺取收入維生的她，更是無奈表示：「想要出門找土吃，但又不敢出門，也不敢喝風，怕喝到隨風飄來的病毒，好苦惱。」接著感嘆為何做演藝圈這行不能領補助，更附上一個哭臉表情符號強調：「好想領補助」，可見收入因為疫情大受影響。

蘿莉塔感嘆演藝圈無法領補助。（圖／lolitalee513 IG）

這波疫情爆發後，獅子會的討論度可以說是居高不下，這讓蘿莉塔不免揶揄：「男生有獅子會能玩樂，那女生呢？是不是該創個限女性參加的老虎會？讓所有已婚婦女們跟老公一樣有好玩的可以玩，不然老公去茶店又去小吃部，老婆只能在家等，太可憐了吧！」

蘿莉塔提及討論度極高的獅子會。（圖／lolitalee513 IG）

日前雙北宣布三級警戒時，各大量販店出現「搶購囤貨潮」潮，蘿莉塔當時呼籲所有人買適當的量即可，因為物資都很充足，真的不需要過度恐慌，未料卻有網友私訊提醒趕緊囤貨，這讓她無奈表示：「就像荀子說的，人性本惡，人果然都是自私的，只要想著自己就好」，更怒斥：「奸商跟黃牛票就是這樣養出來的」。

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(中時新聞網)